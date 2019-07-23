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MediaMarkt'ın ‘Büyük Yaz Kampanyası'nda en çok cep telefonu satıldı

MediaMarkt, Büyük Yaz Kampanyası'nda en çok satılan ürünün akıllı telefon olduğunu açıkladı

23 Temmuz 2019 Salı 10:50
MediaMarkt'ın ‘Büyük Yaz Kampanyası'nda en çok cep telefonu satıldı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, yaz aylarının tam ortasına denk gelen dönemde başlattığı Büyük Yaz Kampanyası'nda en çok satılan ürünün akıllı telefonlar olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, yazın en sıcak günlerini teknolojiseverlerin içini ferahlatacak bir indirim kampanyası ile karşılamış ve onlara önemli fırsatları sunmuştu.

MediaMarkt'ın verilerine göre hareketli geçen indirim kampanyası süresince teknolojiseverlerin en çok tercih ettiği ürün Samsung Galaxy A9 Petrol Mavisi oldu.

Akıllı telefon kategorisinde yoğun ilgi gören bir diğer ürün Apple iPhone 7 32GB Gold olurken kampanyada en çok satılan diğer ürünler ise yaz sıcaklarının da etkisiyle klima ve vantilatörler oldu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:50
  1. MediaMarkt

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