MediaMarkt’a yeni İK Direktörü

MediaMarkt Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne Seçil Namruk getirildi. Seçil Namruk’un, insan kaynakları alanında 15 yılın üzerinde deneyimi bulunuyor. Namruk, kariyeri boyunca çalıştığı firmalarda “Top Employer” gibi ödüllerin alınması, transformasyon ve verimlilik çalışmaları, çalışan bağlılığının artırılması ve insan kaynakları süreç yapılandırması gibi pek çok başarılı projeye imza attı.