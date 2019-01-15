MediaMarkt’a yeni İK Direktörü
MediaMarkt Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne aynı alanda 15 yılın üzerinde deneyimi bulunan Seçil Namruk getirildi.15 Ocak 2019 Salı 11:27
MediaMarkt Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne Seçil Namruk getirildi. Seçil Namruk’un, insan kaynakları alanında 15 yılın üzerinde deneyimi bulunuyor. Namruk, kariyeri boyunca çalıştığı firmalarda “Top Employer” gibi ödüllerin alınması, transformasyon ve verimlilik çalışmaları, çalışan bağlılığının artırılması ve insan kaynakları süreç yapılandırması gibi pek çok başarılı projeye imza attı.
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