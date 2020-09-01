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Ekonomi Media Markt Avrupa yönetimine Türk yönetici
Ekonomi

Media Markt Avrupa yönetimine Türk yönetici

MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nun Yönetim Kurulu’nda Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (COO) pozisyonuna MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:40:00 -
Media Markt Avrupa yönetimine Türk yönetici

MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nun Yönetim Kurulu’nda Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (COO) pozisyonuna MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım getirildi. Gökyıldırım, 13 ülkede 1000’in üzerinde mağazayla faaliyet gösteren şirketin Yönetim Kurulu’nda COO görevini üstlenecek. Türkiye’nin yanı sıra, Belçika, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Polonya ve Portekiz’den sorumlu olacak olan Gökyıldırım’ın MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı sorumluluğu da devam edecek. Gökyıldırım, Global Yönetim Kurulu Üyeliği’nin ardından gelen bu atamadan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti: “MediaMarkt Türkiye olarak tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte oldukça başarılı işlere imza attık ve MediaMarkt’ın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. Bu başarılı çalışmalarımızın ardından alınan bu karar, MediaMarkt Türkiye’nin de global anlamda güçlenmesi anlamına geliyor. Bununla birlikte sektörün açık ara en büyük şirketinde, önemli bir pozisyonda görev alacak ve ülkemizi temsil edecek olmaktan gurur duyuyorum.”

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