Medeniyetimize kin kusan hainler yakalansın

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Unesco Dünya Mirası içerisinde yer alan ve 86 yıl aradan sonra 2020 yılında müzeden tekrar camiye çevrilerek ibadete açılan Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin tarihi kapısının tahrip edilmesine tepkiler dinmiyor.

Basit bir olay değildir

Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak, “Ayasofya’nın müzeye çevrilmesinden 86 yıl sonra Cumhurbaşkanımız sayesinde tekrar ibadete açılmıştır. Milyonlarca Müslüman bu durumu sevinçle karşılamıştı. Müze statüsünden tekrar cami olan Ayasofya o günden beri milletimiz tarafından çok yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Ayasofya tabi ki bir dünya mirasıdır. Korunması başta devletimiz olmak üzere hepimizin asli görevidir. Kötü niyetli insanlar her zaman olmuştur, olmaya da devam edecektir. Ayasofya’ya ait tarihi kapının bu şekilde zarar görmesi düşündürücüdür. Bu saldırı basit bir olay değildir. Böyle bir saldırıyı gerçekleştirenlerin biran önce bulunması gerekiyor. İlgili kurumlar bu konuya çok dikkat etmelidir” ifadelerini kullandı.

Saldırganlar derhal bulunmalı

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu da saldırganların bulunması gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı; “Ecdatlarımızdan kalmış emanetleri iyi korumalıyız. Bu Ayasofya olunca daha bir önem arz ediyor. Söz konusu kapının zarar görmesini güvenlik zaafı olarak değerlendirmek mümkündür. Bu saldırı kasıtlı yapılan bir saldırıdır. Derhal bir çalışma yapılıp saldırganlar bulunmalıdır. Tarihimize zarar vermek suçtur. Resmi çeken kişilerin göstermiş oldukları tepki çok haklı bir tepkidir. Kendilerini sonuna kadar destekliyoruz.”

2 müfettiş görevlendirildi

Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi imparatorluk kapısının tahribatına yönelik incelemenin yapılması için idari ve teknik olmak üzere iki müfettiş görevlendirilmiştir.” ifadelerine yer verildi.