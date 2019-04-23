Medel’in sağlık durumu
Beşiktaş Kulübü, Gary Medel’in sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.23 Nisan 2019 Salı 20:44
Beşiktaş Kulübü, Gary Medel’in sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbol Takımımızın dün D.G. Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncumuz Gary Medel’in yapılan muayene ve bugün Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sağ ayak bileği dış yan bağında (ATFL) kısmi yırtık tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
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