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Spor Mecnun Otyakmaz'dan şaşırtan karar
Spor

Mecnun Otyakmaz'dan şaşırtan karar

Yeniakit Publisher
2023-06-02 15:48:00 -
Mecnun Otyakmaz'dan şaşırtan karar

Daha önce tekrar aday olmayacağını açıklayan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın kararını değiştirdiğini ve tekrar aday olacağı öğrenildi.

Sivasspor’da hareketli saatler yaşanıyor. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Konyaspor karşılaşmasının ardından 10 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurulda görevine devam etmeyeceğini ve bırakacağını açıklamıştı.

Edinilen bilgiye göre Mecnun Otyakmaz’ın kararını değiştirdiği ve yeniden başkanlığa aday olacağı öğrenildi. Konu ile ilgili Otyakmaz’ın kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan Otyakmaz’ın açıklamasının ardından Sivaslı iş insanı Sabri Çevik’in başkanlığa aday olacağı yönünde haberler gündeme gelmişti.

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