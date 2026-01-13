  • İSTANBUL
Meclis'te trafik cezaları mesaisi

AK Parti'nin TBMM Genel Kurulu'nun çalışma takvimine ilişkin TBMM Genel Kurulu’na verdiği öneri AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Böylece Genel Kurul, bu hafta trafik cezalarını artırmayı öngören Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni tamamlamak için mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için toplandı.

AK Parti'nin TBMM Genel Kurulu'nun çalışma takvimine ilişkin verdiği öneri AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Buna göre, TBMM Genel Kurulu'nun gündeminin üçüncü sırasına, Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi alındı.

Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bu hafta devam edilecek.

Genel Kurul, teklif görüşmelerinin tamamlanamaması halinde 16 Ocak Cuma günü de dahil çalışacak.

 

