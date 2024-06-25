Meclis’te tarihi gün… Google ‘telif için’ masada

Dijital Mecralar Komisyonu bugün saat 11.00’de AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Toplantıda Türkiye’nin, dijital telif ve bu kapsamda habere de telif ödenmesi yönündeki çalışmaları çerçevesinde Google Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi temsilcilerine “Bu konuda Türkiye’ye çifte standart uygulanmaması” çağrısı yapıldı ve gelişmeler masaya yatırıldı.

Toplantının açılışında konuşan Komisyon Başkanı Yayman şunları söyledi

“Bugün Türkiye’de tarihi günlerden biri. Google temsilcilerini komisyonumuzda misafir ediyoruz.

Medya sektörünün ısrarla üzerinde durdukları dijital telif meselesini ele alacağız. Daha önce uzmanları ve tarafları dinleyerek çerçeveyi çizmeye çalıştık.

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Bugün de Google’ı bu düzeyde ilk kez dinlemiş olacağız.

Emek hırsızlığı ve istismarının önüne geçilmesi için atılması noktasında beklenen adımlardan bir tanesi.

Emek vererek üretilen içerik, bu bir haber olabilir, değer olabilir, eser olabilir, içeriğin izinsiz bir şekilde kullanılması kurumsal olarak yapıların reklam gelirlerinin azalması problem oluşturmaktadır.

Haberin Avrupa normlarında olduğu gibi telif içermesi gerekiyor. Google ve diğer arama motorları ile anlaşmaya, görüş birliğine varılmasını önemsiyoruz.

Dijital meselesi gündeme geldiğinde bu sosyal medya gibi anlaşılıyor. Biz yapay zekayı, yapay zekanın oluşturacağı etkileri konuşmak yerine, ismini anmayacağım bir dijital mecrada paylaşılan içeriği konuşuyoruz.

Bahsettiğim mecra TikTok mecrasıdır. TİkTok’u dinledik ama onlar isminin skandallar ile anılmasına devam etmektedir. 5 yaşındaki erkek kuzenine anlatamayacağım bir davranışa girerek videonun paylaşılması kabul edilemez. Bu toplumumuzda infial yaratmıştır. Kadının savunması skandala yeni bir boyut kazandırmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız konuya el atmıştır, kendilerine teşekkür ediyoruz.

Yapay zekayı daha fazla konuşmamız gerekiyor. Bu konuda bir komisyon kurulması gündemimizde. Dijital Mecralar Komisyonu olarak bu yaz yoğun çalışarak Türkiye’nin dijital değerler haritasını çıkarmak istiyoruz.

Dijital mecraların kendi anayasalarını devletler ile yapması gerekmektedir. Biz özgürlüklerin sonuna kadar kullanılmasını savunmaktayız.

Dijitalleşme meselesinin siyaset üstü bir mesele olduğunu, dijitale sahip olanın geleceğe sahip olacağını belirtmek isterim.”

"TÜRKİYE'DEKİ TÜM PAYDAŞLARLA OTURUP KONUŞMAYA HAZIRIZ"

Sunumda konuşan Google Hükümetle İlişkiler ve Kamu Politikası Birimi Müdür Duygu Yücesoy “Tüm paydaşlarımızla masaya oturmaya hazırız. Beklentileri anlayıp istişare yapmak için Türkiye’deki tüm paydaşlarla da oturup konuşmaya hazır olduğumuzu duyurmak istiyorum” dedi.