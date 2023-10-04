  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu işte profesyonel oldular! Sözcü bir gün şantajcı bir gün montajcı

Hakan Fidan’dan flaş açıklama! Az önce duyurdu! Tüm Türkiye'yi şok etmişti

Yunan general Atina'yı salladı! Türkiye'yi kötülemek isterken öyle bir veri paylaştı ki...

Putin’den dünyayı sallayan karar! Bakalım şimdi ne olacak

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında sıcak gelişme!

Bu hızla millete bile koşamıyorlar Terör duruşmasında CHP hazır bulundu

Görüntüler Türkiye'den! Karla mücadele erken başladı

MHP’de flaş gelişme! O haber az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmayı reddetmişti! Nedeni anlaşıldı Türkiye yoksa biz de yokuz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "yeni anayasa" açıklaması!
Gündem Meclis'te ortalık karıştı! CHP'li üyenin burnu kırıldı
Gündem

Meclis'te ortalık karıştı! CHP'li üyenin burnu kırıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-04 19:40:00 -

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde belediye meclisi toplantısında çıkan kavgada MHP'li meclis üyesi Sertan Kuzu, CHP'li üye Gökhan Günay'a kafa atarak burnunu kırdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde belediye meclisi toplantısında çıkan kavgada MHP'li meclis üyesi Sertan Kuzu, CHP'li üye Gökhan Günay'a kafa atarak burnunu kırdı.

Zonguldak'da Ereğli Belediye Meclisi üyeleri arasında çıkan kavgada MHP'li Sertan Kuzu CHP'li Gökhan Günay'a kafa atarak burnunu kırdı.

Ereğli Belediye Meclisi Eylül ayı 2'nci oturumunda satılması oylanan Kışla Kamyon Garajı'na red oyu verilmesi sonrası çıkan tartışmada MHP'li Belediye Meclis Üyesi Sertan Kuzu ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Gökhan Günay arasında yumruklu kavga çıkmış ve taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu.

Ereğli Belediye Meclisi Ekim ayı Olağan Toplantısı bugün saat 10.00'da başladı. Toplantı salonunda karşılaşan MHP'li Belediye Meclis Üyesi Sertan Kuzu ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Gökhan Günay arasında yeniden kavga çıktı.

Kavgada, MHP'li meclis üyesi Sertan Kuzu, CHP'li üye Gökhan Günay'a kafa attı. Kavga, zabıta ve diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Gökhan Günay'ın burnu kırılırken, Sertan Kuzu'nun da alnı kanadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toplantı, tarafların salondan çıkarılmasıyla başladı. Burnu kırılan Günay, hastanede tedaviye alındı. Tarafların birbirinden tekrar şikayetçi oldukları ifade edildi.

Ali Erbaş katıldı! CHP'nin görmek istemediği müthiş görüntüler
Ali Erbaş katıldı! CHP'nin görmek istemediği müthiş görüntüler

Gündem

Ali Erbaş katıldı! CHP'nin görmek istemediği müthiş görüntüler

Adana'dan sonra CHP'li Kırklareli Belediyesi'nde de aynı rezalet!
Adana'dan sonra CHP'li Kırklareli Belediyesi'nde de aynı rezalet!

Siyaset

Adana'dan sonra CHP'li Kırklareli Belediyesi'nde de aynı rezalet!

İşte CHP-HDP ittifakı Başörtüsüne hayır eşcinsel evliliğe evet
İşte CHP-HDP ittifakı Başörtüsüne hayır eşcinsel evliliğe evet

Gündem

İşte CHP-HDP ittifakı Başörtüsüne hayır eşcinsel evliliğe evet

CHP’de yeni taciz skandalı!
CHP’de yeni taciz skandalı!

Gündem

CHP’de yeni taciz skandalı!

Skandalın detayları ifşa oldu! İşte CHP’li belediyedeki rüşvet şifresi
Skandalın detayları ifşa oldu! İşte CHP’li belediyedeki rüşvet şifresi

Gündem

Skandalın detayları ifşa oldu! İşte CHP’li belediyedeki rüşvet şifresi

Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!
Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!

Sosyal Medya

Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!

Bu hızla millete bile koşamıyorlar Terör duruşmasında CHP hazır bulundu
Bu hızla millete bile koşamıyorlar Terör duruşmasında CHP hazır bulundu

Gündem

Bu hızla millete bile koşamıyorlar Terör duruşmasında CHP hazır bulundu

CHP'de asansör rantı iddiası! Suç duyurusunda bulundular
CHP'de asansör rantı iddiası! Suç duyurusunda bulundular

Gündem

CHP'de asansör rantı iddiası! Suç duyurusunda bulundular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23