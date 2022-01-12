Meclis'te kabul edildi, tamamen değişiyor! Maaşlar 2 bin TL artacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, “Öğretmenlik artık kariyer mesleği olacak” diyerek müjdelediği Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi. 12 maddeden oluşan teklife göre öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve “başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Kanun teklifi öncesinde uzman öğretmenlerin maaşının 1000 TL, başöğretmenlerin ise 2.000 TL artacağı kaydedilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Komisyon'da kabul edilen teklifin ayrıntılarını paylaştı. Öne çıkanlar şöyle:

Lisansüstüne muafiyet

- Aday öğretmenlikte süre, bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak. Zorunluluklar hariç bu süre içinde adayların görev yeri değiştirilemeyecek.

- Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve “başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

- Yüksek lisansı tamamlayanlar uzman öğretmen; doktora yapanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

- Uzman veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilenler, kazandıkları unvanları kullanmaya devam edecekler.

- Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

- Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen tazminat ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.

Ek gösterge getirildi

- 1. dereceli kadroda görev yapanların ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Ek gösterge, 2. derece için 3000, 3. derece için 2200, 4. derece için 1600, 5. derece için 1300, 6. derece için 1150, 7. derece için 950, 8. derece için 850 olacak. Bu madde, 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

- Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddesindeki değişiklikle, sözleşmeli öğretmenlerin can güvenliğine ve sağlık mazeretine bağlı yer değiştirmelerine imkân sağlanacak.

Unutulduklarını söylüyorlar

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin Meclis Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından sosyal medyada yeni düzenlemelerle ilgili birçok yorum yapıldı. Öne çıkanlar şöyle:

- Kanun teklifi geçti ama özel sektörde çalışan MEB’e tabi olan öğretmenlerle ilgili tek kelime edilmedi.

- PIKTES öğretmenleri olarak en kısa sürede kadro almak istiyoruz. 5 yıldır kesintisiz MEB çalışanı olup Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yer almayan tek çalışanlar PIKTES’liler.

- Bu Kanun tasarısı hiçbir şey çözmeyeceği gibi birçok problemi beraberinde getirecektir.

- Kanun okullardaki tüm öğretmenleri mi kapsıyor? Yoksa sadece kadrolu öğretmenlerimiz için mi yapıldı? 85 bin ücretli öğretmenimiz var. Eğitim fakültesini bitiren eğitimcilerimizin hak kaybı devam mı edecek?

- Öğretmenlik Meslek Kanunu zamanında bir kere uygulanıp sonra neden uygulanmadığı bilinmeyen uzman ve başöğretmenliği tekrar aktif hale getiriyor. Zamanında 1 yıl ile sınava giremeyen ben 13 yıl sonra sınava gireceğim.

Madde sayısı az eleştirisine cevap

Kanun teklifi, eğitim sendikaları, eğitimciler ve siyasiler tarafından aceleye getirilerek hazırlandığı ve özlük haklarını iyileştirmediği yönünde eleştirildi. Yapılan yorumlarda ücretli, sözleşmeli, kadrolu olarak ayrılan öğretmenlik mesleğinin teklifle öğretmen, uzman ve başöğretmen olarak üç kariyer basamağına ayrılmasının mesleki adaletsizliği derinleştireceği kaydedildi. Sendikalar, teklifin yeniden hazırlanmasını talep ettiler. Teklifte madde sayısının az olmasına yönelik eleştirilere cevap veren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, “Burada belirtilmeyen birtakım hususlar Devlet Memurları Kanunu’nda yer alıyor” dedi. (Milliyet)