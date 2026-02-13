Meclis’te dayak yiyen Tanal’ın bir yalanı daha elinde patladı! DEM Partili kankası bakın neler söyledi

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin TBMM’deki yemin töreninde, başını Mahmut Tanal’ın çektiği CHP’li milletvekilleri bozgunculuk çıkarıp AK Partililere saldırdılar. Yeni atanan bakanlara yemin ettirmemeye çalışan CHP’liler, fiziksel saldırı düzenledikleri AK Partililerden karşılık alınca mağduru oynamaya çalıştılar.

Özellikle AK Parti Milletvekili Osman Gökçek’e, “O hırsızı döveceğim” diyerek saldıran Mahmut Tanal, Gökçek’ten karşılık alınca hemen, “Planlı, organize saldırı var” edebiyatı yapmaya başladı.

DEM Parti’yi de işin içine katmaya çalışan Tanal, “Dün Meclis nöbetçi başkanvekili Pervin Buldan iken, görev değişikliği yapılarak Bekir Bozdağ başkanvekilliği görevine getirilmiştir. Bu değişiklik dahi sürecin ne kadar planlı ve organize olduğunun açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Ancak işin aslı çok farklı çıktı.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Mahmut Tanal’ın görev değişikliği ve saldırının planlı olduğuna dair iddialarına cevap verdi.

Pervin Buldan, şunları söyledi:

“Bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Sayın Tanal’ın açıklamasını okudum. Ben dün burada yaşanan o kavganın bize hiç yakışmadığını ifade etmek istiyorum. Bir daha yaşanmaması umuduyla şunu ifade etmek istiyorum, öncelikle Sayın Tanal’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ancak şunun bilinmesini istiyorum. Biz Sayın Cumhurbaşkanı’ndan iki gün önce randevu talep etmiştik. Randevu bize saat iki de verme şeklinde iletilmişti. Ben Meclisi yönettiğim için ve henüz bakanlar atanmamışken, henüz bu konu yokken Sayın Celal Adan’ı aradım, Meclisi benim yerime yönetmesini istedim.

Kendisi bir cenazede olacağı için Ankara dışında olacağını belirtti. Bunun üzerine ben Sayın Bekir Bozdağ’ı aradım ve Bekir Bey’den rica ettim, o da beni kırmadı ve sizin yerinize iki saat nöbeti devralırım diye belirtti. O günün akşamı bakan atamaları yapıldı. Dolayısıyla ben bu görevden kaçan biri değilim. Sayın Bekir Bozdağ’dan bu meseleyi bilmemekle bir şey rica ettim, o da kabul etti, benim yerime iki saatliğine Meclisi yönetti. Bütün bunlar aslında hani gece yaşananlar, bakan atamaları vesaire bundan sonra gerçekleşti. Yani planlı yapılmış bir şey değil. Bunun bilinmesini istiyorum ve bilgilerinize sunuyorum.”