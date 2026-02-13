  • İSTANBUL
Medya Dünya Radyo Günü’nde radyo tarihine yolculuk!
Medya

Dünya Radyo Günü’nde radyo tarihine yolculuk!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi’nde radyo tarihine yolculuk daha bir anlamlı oluyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2011 yılında kabul edilen Dünya Radyo Günü, her yıl 13 Şubat’ta kutlanıyor.

Türkiye'de 1927 yılına dayanan radyo yayıncılık tarihi, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından 2011 yılında açılan TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi'nde sergileniyor.

Müzede, Türkiye’nin radyo yayıncılığının başlangıcından itibaren kullanılan pek çok tarihi ekipmanın yanı sıra geçmişte kullanılan radyolar ve bir efekt stüdyosu da yer alıyor.

