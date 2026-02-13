Dünya Radyo Günü’nde radyo tarihine yolculuk!

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2011 yılında kabul edilen Dünya Radyo Günü, her yıl 13 Şubat’ta kutlanıyor.

Türkiye'de 1927 yılına dayanan radyo yayıncılık tarihi, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından 2011 yılında açılan TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi'nde sergileniyor.

Müzede, Türkiye’nin radyo yayıncılığının başlangıcından itibaren kullanılan pek çok tarihi ekipmanın yanı sıra geçmişte kullanılan radyolar ve bir efekt stüdyosu da yer alıyor.