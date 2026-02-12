Meclis’teki yumruklu kavganın en net görüntüleri

Dokunulmazlıklarının arkasına sığınıp her türlü skandala imza atan CHP’liler, dün Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Meclis’teki yemin töreninde, yeni atanan bakanlara saldırmaya kalktılar. Gürlek ve Çiftçi’yi koruyan AK Partili vekillere de saldıran CHP’liler, skandal görüntülere sebebiyet verdiler. Ancak başta Osman Gökçek olmak üzere AK Partililerin CHP’lilere “anladıkları dilden” cevap verdikleri görüldü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Meclis'teki tüm kavgalarda başı çeken Mahmut Tanal'ın yumruk yemesi ise, sosyal medyada "Kestane oldu" yorumlarına neden oldu.