SON DAKİKA
Gündem
13
Yeniakit Publisher
Meclis’teki yumruklu kavganın en net görüntüleri
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meclis’teki yumruklu kavganın en net görüntüleri

Dokunulmazlıklarının arkasına sığınıp her türlü skandala imza atan CHP’liler, dün Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Meclis’teki yemin töreninde, yeni atanan bakanlara saldırmaya kalktılar. Gürlek ve Çiftçi’yi koruyan AK Partili vekillere de saldıran CHP’liler, skandal görüntülere sebebiyet verdiler. Ancak başta Osman Gökçek olmak üzere AK Partililerin CHP’lilere “anladıkları dilden” cevap verdikleri görüldü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Meclis'teki tüm kavgalarda başı çeken Mahmut Tanal'ın yumruk yemesi ise, sosyal medyada "Kestane oldu" yorumlarına neden oldu.

2
#1
Foto - Meclis’teki yumruklu kavganın en net görüntüleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi dün, hareketli anlara sahne oldu... Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Düzenlenen tören ile görevlerini devralan bakanlar, yemin etmek için TBMM'ye geldi.

#2
Foto - Meclis’teki yumruklu kavganın en net görüntüleri

Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin yemin etmesine engel olmak isteyen CHP'li vekillerin kürsüyü kapatması sonucu tartışma çıktı.

#3
Foto - Meclis’teki yumruklu kavganın en net görüntüleri

AK Parti ve CHP'li vekiller arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

#4
Foto - Meclis’teki yumruklu kavganın en net görüntüleri

Meclis'te ortalığın karıştığı anlar, Nefes'ten Selahattin Sönmez'in kamerasına yansıdı.

#5
Foto - Meclis’teki yumruklu kavganın en net görüntüleri

İŞTE KARE KARE KAVGA ANLARI

#6
Foto - Meclis’teki yumruklu kavganın en net görüntüleri

İŞTE KARE KARE KAVGA ANLARI

#7
Foto - Meclis’teki yumruklu kavganın en net görüntüleri

İŞTE KARE KARE KAVGA ANLARI

#8
Foto - Meclis’teki yumruklu kavganın en net görüntüleri

İŞTE KARE KARE KAVGA ANLARI

#9
Foto - Meclis’teki yumruklu kavganın en net görüntüleri

İŞTE KARE KARE KAVGA ANLARI

#10
Foto - Meclis’teki yumruklu kavganın en net görüntüleri

İŞTE KARE KARE KAVGA ANLARI

#11
Foto - Meclis’teki yumruklu kavganın en net görüntüleri

İŞTE KARE KARE KAVGA ANLARI

#12
Foto - Meclis’teki yumruklu kavganın en net görüntüleri

İŞTE KARE KARE KAVGA ANLARI

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut emmi

Alpay oradaysa asayiş berkemal.

Harun

Eee sonunda seninde agzini burnunu kiran biri cikti tanal heryere horozlanmanin ceremesini cekmissin oh olmus
