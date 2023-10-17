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Ekonomi Meclis’e sunuldu! Emeklilik yaşı artıyor mu?
Ekonomi

Meclis’e sunuldu! Emeklilik yaşı artıyor mu?

Yeniakit Publisher
2023-10-17 15:22:00 -
Meclis’e sunuldu! Emeklilik yaşı artıyor mu?

12. Kalkınma Planı Meclis’e sunuldu... Emeklilik yaşında yeni düzenleme geliyor! Türkiye'nin 2024-2028 dönemini kapsayan plana göre, emekli aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, çalışan ve emekli olacakları yakından ilgilendiren düzenlemenin satır aralarındaki detaylarını sizler için yorumladı: 

EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELEBİLİR

“Değişikliklerin başında; ‘Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürebilirliğinin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuştan beklenen yaşam süresi artışıyla ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacaktır’ cümlesi var ki bu cümle akıllara   bu süreç içerisinde emeklilik yaşının yükseltilebileceği olasılığını getirmektedir.

Yine aylık bağlama sisteminde de değişikliğe gidileceği planda yer alan; ‘Aylık bağlama sistemi, kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecektir’ cümlesiyle kendini göstermektedir. Bu değişikliğin olup olmayacağı veya çalışanın faydasına olup olmayacağı da süreç içerisinde kendisini gösterecektir.

MALULEN EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI 

Planda yer alan diğer bir konu ise; Şu andaki durumdan farklı olarak malul aylığı alan kişilerin yeniden işgücü piyasasına dönmesi için mesleki rehabilitasyondan geçirilmeleri… Bilindiği gibi şu anda geçerli olan düzenlemeye göre malulen emekli olan kişiler tekrar çalışamıyorlar.

BAKIM SİGORTASI GELEBİLİR

Ayrıca Türkiye nüfusunun yaşlanmasının sosyal güvenlik üzerindeki etkilerinin azaltılması ve yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortasının hayata geçirilmesi planda yer alıyor.  
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TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ HEDEFLENİYOR 

Alternatif emeklilik sistemlerinin güçlendirilmesi ile ilgili düzenlemeler de yine planda yer alan konulardan... Şu anda geçerli olan otomatik katılım sistemi (OKS)’nin, işveren katkısını da içerecek şekilde ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulması hedeflenmektedir. 

Ayrıca BES sisteminde emekli olan bireylerin birikimlerini toplu olarak çekmeleri yerine programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası şeklinde almalarının özendirilmesi çalışmaları yapılacak. 

Bu arada 25 yaş altı öğrencilerin de BES sistemine katılması ve sistemde kalmaları için özendirici uygulamaların hayata geçirilmesi 2024-2028 yıllarını kapsayan kalkınma planı içerisinde çalışan ve emekli olacakları ilgilendiren önemli başlıklar.

YAŞAM SÜREMİZ Mİ UZADI?

Emeklilik sistemi ile ilgili planlanan bu değişiklikler ve tamamlayıcı emeklilik sistemi ilk başta Türkiye'de yaşam süresinin uzaması ve diğer nedenlerle halihazırda sosyal güvenlik sisteminin orta vadede ihtiyaçlara cevap veremeyecek noktalara gelmesini önlemek için düşünülmüş tedbirler olarak öngörülebilir.”

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