Meclis’e Dijital Mecralar Komisyonu
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, önceki gün gerçekleşen ilk toplantısında başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimini yaptı.
17 üyeli komisyon, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine, diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel, psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi için çalışacak. Komisyon, internet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konularında görüş ve öneriler sunacak.