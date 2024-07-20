Meclis üç TİP'li, iki DEM'liye rehin mi düştü? Bu, düpedüz kabadayılık

Kurtuluş Tayiz, Akşam gazetesindeki köşe yazısında TBMM'deki TİP ve DEM Parti milletvekillerinin kabadayılığını ele aldı. Sokak köpekleriyle ilgili görüşmelerde mağdur ailelere saldırıldığını belirten Tayiz, bu vekillerin Meclis'te sindirme politikası uyguladığını yazdı. Antalya'da köpek saldırısında ölen Mahra Melin Pınar'ın annesi ve yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babasına yönelik saldırıları kınayan Tayiz, bu vekillerin Meclis'i rehin aldığını ifade etti. Tayiz, milli iradenin korunması gerektiğini vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"TBMM'deki oturumları, kanun teklifi görüşmelerini takip eden herkesin dikkatini çekmiştir. Birkaç TİP'li ve DEM Parti'li vekil ile onlara arka çıkan CHP'li milletvekilleri sürekli astığım astık, kestiğim kestik havasında oturumlarda kabadayılık yapıyor ve Meclis'in geri kalanını sindirmeyi başarıyorlar.

En son Meclis'teki sahipsiz hayvanlara ilişkin görüşmelere de yine benzer bir hava hakimdi. DEM Parti ile TİP ve CHP'li vekiller, sorunun gerçek mağduru olan ailelerin üzerine yürüyüp komisyondan kovmayı başardılar. Görüntülerde saldırgan hareketler, bağırışlar, tehditler havada uçuşuyordu.

Birkaç TİP'li ve DEM'li vekil, Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar ile köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz'ı dövmekten beter ettiler.

AK Parti cephesi ve medyası da bu olayları genelde "Bakın mağdur yakınlarına hakaret edip kötü davranıyorlar" biçiminde şikayet ederek sundu. Evet, tamamen doğru; zorbalar, kötüler, fenalar, şöyle böyle; fakat buradaki asıl sorun üç TİP'li vekilin, iki DEM'linin diğer vekilleri Meclis'te nasıl sindirdiği gerçeğidir.

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CHP'nin de güç verdiği TİP'li ve DEM'li vekiller sırf kabadayılık olsun diye bu kadar saldırgan değiller; sayıca az bile olsalar, birkaç vekille 'milli irade'yi sindirebileceklerini gördükleri için böyle nobran davranıyorlar. Meclis'e soktukları birkaç vekille Meclis'in asıl sahipleri gibi hareket ediyorlar. Meclis'in geri kalanı ise mevzuyu o kadar da kafasına takmıyor. Çoğu kendi kişisel derdinde ve meseleyi kavradıkları da şüpheli. İşin özünde kanunsuz olanlar, hukuksuz olanlar, zorba olanlar, teröre arka çıkanlar, gayri meşru olanlar, suçlu olanlar, milli iradeyi ayaklarının altına almaya çalışanlar onlar; fakat her şeyi alttan alan, güçsüz ve korkan davranan, sinen Meclis'teki 'milli irade'!

Gören milli irade dengesinin üç tane TİP'liden, iki tane DEM'liden yana olduğunu düşünür; azınlığın çoğunluğa diş geçirdiği bir Meclis olmaz. Bunun kabadayılıkla bir ilgisi yok. Meseleyi kavramakla alakalı her şey. Tuzağa görmezseniz 'milli irade'nin akıbeti hayırlı olmaz.

ABD, Turuncu Devrim'le Ukrayna'yı ele geçirdiğinde bütün milletvekillerini sokaklarda linç ettirip videolarını servis etti. Gezi darbesiyle aynı denemeyi burada da yaptılar. Erdoğan dik durmasaydı, korkakların sözü geçerli olsaydı Türkiye'yi de aynı akıbet bekliyor olacaktı. Ukrayna'nın hali ortada; ABD, burayı ele geçirip Rusya'ya karşı "garnizon devlet" haline getirdi. Demek ki "Turuncu devrim" ne içinmiş; Ukraynalıları ABD'nin askeri haline getirip cephelerde ölüme sürmekmiş! Milli irade'yi temsil edenlerin de en az üç tane TİP'li, iki tane DEM'li kadar cesur olması gerekiyor. Milli iradeyi koruyamazlarsa Türkiye de Ukrayna'ya dönüşür."