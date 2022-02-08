Meclis lokantasında şoke eden fiyatlar! Böyle ucuzluk görülmedi
TBMM'de milletvekillerine hizmet veren lokantadaki yeme içme fiyatlarının bir hayli düşük olması dikkat çekti.
Türkiye'deki enflasyon tartışmaları devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerine hizmet veren lokantanın fiyatları olay oldu.
Fiyatların oldukça düşük olması dikkatleri üzerine çekti.
Meclis'te fiyatların bu denli düşük olmasına rağmen, zaman zaman vekiller şikayetçi olurken, güncel fiyatlar bir adisyona yansıdı.
İşte Meclis lokantasındaki fiyatlar;
Çay 1.50 TL
Soda 1.50 TL
Kola 3.75 TL
Çorba 2.50 TL
Sütlaç 4 TL
Vişneli Tayfır 6 TL
Kıymalı Pide 12 TL
Adana Kebap 18 TL
Kuzu Şiş 22 TL