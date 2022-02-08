  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meclis lokantasında şoke eden fiyatlar! Böyle ucuzluk görülmedi
Gündem

Meclis lokantasında şoke eden fiyatlar! Böyle ucuzluk görülmedi

TBMM'de milletvekillerine hizmet veren lokantadaki yeme içme fiyatlarının bir hayli düşük olması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 12:34:00 -
Meclis lokantasında şoke eden fiyatlar! Böyle ucuzluk görülmedi

Türkiye'deki enflasyon tartışmaları devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerine hizmet veren lokantanın fiyatları olay oldu.

Fiyatların oldukça düşük olması dikkatleri üzerine çekti.

Meclis'te fiyatların bu denli düşük olmasına rağmen, zaman zaman vekiller şikayetçi olurken, güncel fiyatlar bir adisyona yansıdı.

İşte Meclis lokantasındaki fiyatlar;

Çay 1.50 TL

Soda 1.50 TL

Kola 3.75 TL

Çorba 2.50 TL

Sütlaç 4 TL

Vişneli Tayfır 6 TL

Kıymalı Pide 12 TL

Adana Kebap 18 TL

Kuzu Şiş 22 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kanuni

Bu lokantada tüm vekiller yeyip içiyorlar dimi ? Kardeş kardeş.....
  • Yanıtla

Ramazan algan

Kusura bakmayın,bogazinizda kalsın.Milletin derdi kime ne
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay