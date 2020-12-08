Meclis ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, terör örgütü PKK'nın arzuladığı şekilde bir anayasa taslağı ya da yol haritasını gizleyenlerin, bunu gizlemelerine gerek olmadığını belirterek "Beğenirler, beğenmezler; hazırlasınlar, Türk toplumumuzla paylaşsınlar, herkes de kimin ne olduğunu görsün." dedi.

MHP milletvekilleri, TBMM ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi ve Sayıştayın TBMM Genel Kurulunda görüşülen 2021 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkardığı olumsuz etkiye rağmen TBMM Genel Kurulu ve komisyon çalışmalarının, sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için alınan tedbirlerle Meclis'in yasama ve denetim çalışmalarını aksatmadan devam ettirdiğini söyledi.

TBMM'nin ikili ve çok taraflı ilişkilerin güçlendirilmesi için ülke parlamentoları, uluslararası parlamenter asambleleri ve uluslararası kuruluşlarla temaslarını, salgın sürecine rağmen etkin biçimde sürdürmeye devam ettiğini anımsatan Aksu, "Meclisimiz, uluslararası sorunların ve meydan okumaların tamamında milletimize, devletimize, demokrasimize, bağımsızlığımıza ve egemenliğimize yönelen her türlü saldırı karşısında ülkemizin sınırlarını ve milletimizin güvenliğini korumak, istiklalimize sahip çıkmak ve demokrasimizi yaşatmak için zamanında tavır alarak etkili bir duruş sergilemiş, sergilemeye de kararlılıkla devam etmektedir." diye konuştu.

Aksu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye'nin ayağındaki prangaları söküp attığını, TBMM'nin, temsil ve yetki bakımından daha da güçlendiğini, asli fonksiyonlarına döndüğünü, itibarı ve etkinliğinin arttığını, milli egemenliğin pekiştiğini söyledi.

Hükümet sistemi köklü bir reforma tabi tutulduğundan 1973'ten beri yürürlükte olan ve parlamenter sisteme göre düzenlenen Meclis İçtüzüğü'nün bütünüyle ele alınarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun hale getirilmesi gerektiğini aktaran Aksu, "Tüzük çalışmalarında komisyon odaklı, katılımcı, şeffaf, kaliteli ve etkin bir yasama sürecinin ortaya çıkarılması, kamu harcamalarının denetiminden sorumlu olacak kesin hesapları inceleme komisyonu kurulması ve demokrasinin kurumsallaşarak güçlenmesi gibi yeni hükümet sisteminin ruhuna uygun değişikliklerin yapılması temel ilke olmalıdır." diye konuştu.

-"Cumhur İttifakı, her türlü tuzak karşısında şerefli mücadelesini sergiliyor"

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Kamu Denetçiliği Kurumunun, anayasal bir kurum olduğunu, görevleri doğrultusunda verdiği 84 bin 754 kararla on binlerce davanın yargıda açılmasının önüne geçip mahkemelerin yükünü hafiflettiğini söyledi. Taytak, idareyle olan uyuşmazlıkların çözülmesi suretiyle yargının yükünün hafifletilmesi, mağduriyetlerin süratle çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamak için kurumca verilen tavsiye kararının, ilgili kurumlarca uygulama oranının artırılması gerektiğini vurguladı. Taytak, tarih ve geleneklerinden gelen bu yapının, sağlıklı işlemesini, vatandaşların idareden kaynaklı mağduriyetlerinin süratle giderilmesini önemsediklerini, yakından takip ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, tüm kurumların kendi alanına yoğunlaşmasına imkan sağladığına işaret eden Taytak, "Elbette böylesi köklü yönetim sistemi değişikliğinin ideal uygulama seviyesine gelmesi vakit alacaktır. Ama her geçen gün yasama, yürütme ve yargının yeni sistem doğrultusunda kendini geliştirdiğini görmekteyiz. 15 Temmuz gecesi, milli iradenin üstünlüğü ilkesinin bedelini kanlarıyla ödeyerek dünya demokrasi tarihine geçen büyük Türk milleti ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında milletimiz tarafından meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı, her türlü tuzak, saldırı, oyun ve ihanetin karşısında şerefli mücadelesini sergilemeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

-"Anayasa Mahkemesi, gerekçeyi açıklamadan kararı açıklamamalı"

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesinin kuruluşundan beri aldığı kararların toplumda çok tartışıldığını belirtti. Anayasa Mahkemesinin, siyasi partilerin kapatılması için açılan davalara da baktığını, mali denetimlerini yaptığını anımsatan Yıldız, şu anda Türkiye'deki 102 partiden 45'inin hiç üyesinin olmadığını ancak isimleri, şatafatlı logolarının bulunduğunu ifade etti. Anayasa Mahkemesinin kesin hesapları incelemesinde çok trajikomik kararlarla karşılaşıldığını vurgulayan Yıldız, bazı partilerin hiç gelir ve giderinin, hatta bazılarının masa ve sandalyesinin bile olmadığını anlattı. Yıldız, Anayasa Mahkemesine bunların mali denetimini yaptırdıklarını, buna çözüm bulmanın Meclis'in işi olduğunu kaydetti.

Yıldız, adında milletin hoşuna gidecek isimleri sıralayan Adana'da bir partiyi, emniyet güçlerinin 44 kez bastığını ancak bir türlü mühürleyemediğini, zaptı tutarak Cumhuriyet başsavcısına gönderdiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesinin, en önemli görevlerinden birinin, hak ihlallerindeki bireysel başvuruları karara bağlaması olduğuna dikkati çeken Yıldız, mahkemenin iş yükünün ağırlığına değindi.

Yıldız, denetimin, demokratik sistemin temel unsurlarından biri, denetim ve demokrasinin ayrılmaz ikili olduğuna işaret etti.

Anayasa Mahkemesi karar alırken, iptal kararlarının, gerekçeyle yazılmadan açıklanamayacağının anayasal hüküm olduğunu anımsatan Yıldız, "Ancak uygulamaya bakıyoruz, kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda Anayasa Mahkemesi önce hüküm fıkrasını açıklıyor, gerekçeli kararı, 3,5,6 ay sonra görüyoruz. Bu doğru değil, anayasa ve usule aykırı. Anayasa Mahkemesi, gerekçeyi yazmadan kararını açıklamamalıdır. Bu durum gereksiz tartışmalara neden oluyor, topluma da hukuki faydası yok." diye konuştu.

Bir Anayasa Mahkemesi üyesinin, "Işıklar yanıyor" notuyla Anayasa Mahkemesinin fotoğrafı paylaştığına işaret eden Yıldız, bu üyenin demokrasinin ışıklarını milletin kapatıp açtığını bilmesi gerektiğini kaydetti.

Yıldız, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yargı camiasının, kendi temizliğini tüm kurumlardan önce yaptığını, gece gündüz çalışıp fedakarlık gösterdiğini dile getirdi.

Anayasa Mahkemesinin önemli görevlerinden birinin, Yüce Divan yetkisi olduğuna işaret eden Yıldız, bunun bir ceza yargılaması olduğunu, bunu ceza hukukçularının yapması, Yargıtaya verilmesi gerektiğini belirtti.

Son günlerde sıkça gündeme getirilen, gizli anayasa tartışmaları yapıldığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Türk'ün Türk milletinin, Atatürk'ün metinden çıkarıldığı, yarı federal sistemin tartışıldığı ve bunun da halktan gizlendiği bir çalışmaya şahit oluyoruz. Hatta bu çalışmanın içinde olan insanlar da bunu gizleyemiyor, gizlemiyor. Halkı temsil edenler toplumsal çürümeye, suçun yaygınlaşmasına, kamu düzeninin bozulmasına öncülük edemezler. Kimsenin Anayasa'yı beğenme yükümlülüğü yoktur ama anayasal kurallar değişene kadar uymak zorundadır. Bizim Anayasa'mızın ilk 4 maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi tartışılamaz. Terör örgütü PKK'nın arzuladığı şekilde bir anayasa taslağı ya da yol haritasını gizleyenlerin bunu gizlemelerine gerek yok. Beğenirler, beğenmezler; hazırlasınlar, Türk toplumumuzla paylaşsınlar, herkes de kimin ne olduğunu görsün."

-"Kayıtsız kalamayan RTÜK Başkanı'nı kutluyoruz"

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının inşa edilen yeni salonunun gurur tablosu, dünyada sanat alanında verilen en güzel cevaplardan biri, övünç kaynakları, dünyadaki en güzel konser salonlarından biri olduğunu ifade etti.

Turizm konusunda, rakamlara takılmadan ve demoralize olmadan yapılan desteklemelerin sürekliliğinde yarar gördüklerini vurgulayan Haberal, şunları kaydetti:

"Şu anki koşullar özellikle deniz turizmi ve turistik tesislerde bazı kalıcı yeniliklerin ve iyileştirilmelerin yapılması açısından da fırsat olabilir. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki kadar çeşitli ve yeterli turistik tesis işletmesi de bulunmamaktadır. Devletin iskele denilen yüzme ve güneşlenme alanlarına izin vermesinin sebebi kum sahili olmayan, kayalık alanlarda vatandaşlara kolaylık ve imkan sağlamaktır. Kumsalı olan sahil yerlerinde yan yana sıralanmış bu yapılara verilen izinlerin amacı nedir? 2 kilometre kumsalda her pansiyona, her siteye bu yapıların yapılmasına izin verilmesi iskele enflasyonu, görüntü kirliliği ve otele gidemeyen, sitelerde evi olmayan insanlarımızın sahillerde denize girme imkanını kısıtlamaktadır. En kısa sürede bu soruna bir çözüm bulunmalı, gerekirse birleştirme yoluyla iskele sayıları azaltılmalıdır."

Haberal, tarihi, tarihi eserleri, kültürel mirasları korumaları gerektiğini belirterek "Gün yüzüne çıkarıp koruyamıyorsak, bırakın yerinde kalsın. Arkeoloji, turizmin arkasında kalmamalı. Kültür dokumuz, arkeolojimiz, tarihimiz, tabiat varlıklarımızla beraber turizmin dinamosu olmalı." dedi.

RTÜK'ün son hamlesiyle takdirlerini kazandığını anlatan Haberal, devletin, kırmızı çizgiler aşıldığında doğal olarak reaksiyon gösterdiğini, kurumların varlığını, milletin değerlerini koruduğunu söyledi. Haberal, "Ülkemizin birliğinin, varlığının teminatı olmazsa olması Metehan'ın ordusuna saldırılıp, hakaret edilirken kayıtsız kalamayan RTÜK Başkanı ve üyeleri kutluyor, alkışlıyoruz. Yanlı diye tabir edilen RTÜK'ün, devlet, millet, memleket yanlısı olması birilerinin kanına dokunsa da bizim için gurur vesilesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Haberal, RTÜK'ün son zamanlardaki başarılı hamlelerle uluslararası yayıncıları Türkiye'ye getirdiğini, ek kaynak yarattığını, "gelmezler kaçarlar" denilen uluslararası yayın kuruluşlarının, Türkiye'de teker teker yayın lisansı aldığını hatırlattı.

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, vakıfların büyük bir coğrafyada etkisini hala sürdüren, güçlü ve köklü kurumlar, Türk hayırseverliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Çetin, vakıfların zamanın şartlarında değerlendirilmesi, amacını gerçekleştirmesi için uygun zemin hazırlanması gerektiğini belirtti.

Çetin, TİKA'nın kurulduğu 1992'den bu yana Türk Cumhuriyetlerinin kalkınma çabasına destek olmak için önemli projeleri hayata geçirdiğine dikkati çekti.

