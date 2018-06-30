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Meclis Başkanlığı için öne çıkan isim!

AK Parti’de MHP’nin de destek açıklaması yaptığı Meclis Başkanlığı için son Başbakan Yıldırım’ın adı öne çıktı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 08:14
Meclis Başkanlığı için öne çıkan isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün yapılan MKYK toplantısında Meclis takvimi ile birlikte Meclis yönetimi ile ilgili süreç de değerlendirildi. 

MKYK üyeleri arasında yapılan eğilim yoklamasında Meclis Başkanlığı için Yıldırım’ın adı öne çıktı. Toplantıda Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim sonuçlarını planlanandan daha erken açıklayabileceği de belirtilerek Meclis takvimi için buna göre yeni bir takvim üzerinde duruldu. 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 08:14
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