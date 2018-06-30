Meclis Başkanlığı için öne çıkan isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün yapılan MKYK toplantısında Meclis takvimi ile birlikte Meclis yönetimi ile ilgili süreç de değerlendirildi.



MKYK üyeleri arasında yapılan eğilim yoklamasında Meclis Başkanlığı için Yıldırım’ın adı öne çıktı. Toplantıda Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim sonuçlarını planlanandan daha erken açıklayabileceği de belirtilerek Meclis takvimi için buna göre yeni bir takvim üzerinde duruldu.