Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Somali Federal Meclis Başkanı Şeyh Adan Mohamed Nur ile görüştü

Meclis Başkanı Şentop, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Somali’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Somali’nin Türkiye nezdinde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, Somali’de seçimlerin yenilenerek hükümetin kurulmasını ve Şeyh Adan Mohamed Nur’un yeniden Meclis Başkanı seçilmesini tebrik etti.

Şentop, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un Türkiye’ye yaptığı ziyaretin ilişkileri güçlendirdiğini ifade etti. Şentop görüşmede ayrıca devam eden Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine değinirken, Türkiye’nin barış için oynadığı role dikkat çekti.

Somali Federal Meclis Başkanı Şeyh Adan Mohamed Nur da Türkiye’nin her alanda Somali’ye verdiği destekten ötürü memnuniyetini dile getirirken, Türkiye’nin Ukrayna savaşında tutunduğu barış yanlısı tavrı sonuna kadar desteklediklerini söyledi.