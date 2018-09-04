Meclis Başkanı Binali Yıldırım Eskişehir'de
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığını ziyaret etti.04 Eylül 2018 Salı 15:59
Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Eskişehir'deki temasları kapsamında Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına ziyarette bulundu.
Karargaha gelişinde Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan tarafından karşılanan Yıldırım, tören kıtasını selamladı.
Komutanlık anı defterini imzalayan Yıldırım, Orgeneral Gülan ile görüştü, komutanlığın faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.
Yıldırım'a, ziyarette Orgeneral Gülan tarafından SOLOTÜRK uçağının maketi hediye edildi.
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