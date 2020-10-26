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Gündem Mecidiyeköy metrosunda korku dolu anlar! Genç kızın üstünden 2 vagon geçti
Gündem

Mecidiyeköy metrosunda korku dolu anlar! Genç kızın üstünden 2 vagon geçti

İstanbul'da bulunan Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda genç bir kız rayların arasına düştü. Yaralı olarak kurtulan genç kızın üzerinden 2 vagon geçtiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 16:00:00 - 2020-10-26 16:00:58
Mecidiyeköy metrosunda korku dolu anlar! Genç kızın üstünden 2 vagon geçti

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde vatandaşlar istasyonda metro beklediği esnada genç bir kız metro yaklaştığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Şans eseri rayların arasında kalan genç kızın üzerinden 2 vagon geçti.

Olayı gören vatandaşların bağırışları üzerine metroyu durduran makinist, güvenlik görevlilerine bilgi verdi. Bilgi verilmesi üzerine rayların arasında kalan genç kız, vatandaşların ve görevlilerin yardımıyla raylardan çıkartıldı. Vatandaşların gözü önünde şans eseri kurtulduğu olayda, hafif yaralı genç kız sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız tedavisinin ardından taburcu edildi. İstasyonda yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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