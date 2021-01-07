  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim MEB'ten yüzyüze eğitim açıklaması: 11 Ocak'ta başlayacak
Eğitim

MEB'ten yüzyüze eğitim açıklaması: 11 Ocak'ta başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağı duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 22:55:00 -
MEB'ten yüzyüze eğitim açıklaması: 11 Ocak'ta başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme kurumlarında yüzyüze eğitime ilişkin açıklamada bulundu.

11 Ocak'ta başlayacak

MEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hayat boyu öğrenme kurumlarındaki 20 Kasım 2020 tarihinde durdurulan eğitim faaliyetlerine 11.01.2021 tarihinden itibaren yüz yüze olarak başlanılacaktır. Salgının seyrine göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kursların kapatılması veya yeniden açılabilmesi mümkün olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Koç'a sorusu gündeme oturdu
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Koç'a sorusu gündeme oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İstanbul'da hareketli saatler! O ilçede özel harekat giriş ve çıkışları kapattı
Gündem

İstanbul'da hareketli saatler! O ilçede özel harekat giriş ve çıkışları kapattı

İstanbul Şişli ilçesinde yer alan Okmeydanı'nda polis ekipleri sıkı bir denetime başladı. Denetime Özel Harekat ve Yunus polisleri de deste..
Avrupa ülkesinden flaş hamle! Ahmet ismi verdiler
Dünya

Avrupa ülkesinden flaş hamle! Ahmet ismi verdiler

Irkçılığın en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Almanya'da meteorolojik olaylara yabancı isimler verilmesine karar verildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay