MEB'ten yüzyüze eğitim açıklaması: 11 Ocak'ta başlayacak
Milli Eğitim Bakanlığı, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağı duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme kurumlarında yüzyüze eğitime ilişkin açıklamada bulundu.
11 Ocak'ta başlayacak
MEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hayat boyu öğrenme kurumlarındaki 20 Kasım 2020 tarihinde durdurulan eğitim faaliyetlerine 11.01.2021 tarihinden itibaren yüz yüze olarak başlanılacaktır. Salgının seyrine göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kursların kapatılması veya yeniden açılabilmesi mümkün olacaktır." ifadeleri kullanıldı.