MEB’ten 2 yıl sonra Robot Yarışması

Bakanlıkça 2 Mart’ta Kovid-19 tedbirlerinde yeni dönemin başlamasının ardından illere gönderilen yazıda, okullar tarafından salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak sosyal etkinliklere izin verileceği bildirildi. Bu çerçevede MEB’in 2 yılın ardından ulusal çapta yapacağı ilk sosyal etkinlik, MEB Uluslararası Robot Yarışması olacak. Her yıl farklı bir şehirde düzenlenen yarışmanın 14’üncüsü, 2 senedir Şanlıurfa’da planlandı ancak salgın nedeniyle ertelendi. Yarışma bu yıl, 2020’de belirlendiği üzere UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan, 12 bin yıllık geçmişiyle “tarihin sıfır noktası” olarak adlandırılan “Göbeklitepe” teması ve “Ahican tarihin sıfır noktasında” sloganıyla 13-16 Haziran’da 12 kategoride düzenlenecek. Rekabet duygusunun ve öğrencilerin kodlama becerilerinin en üst seviyeye ulaşmasını sağlamak amacıyla bu yıl yarışmaya ön eleme şartı getirildi. Buna göre, en yoğun katılımın olduğu çizgi izleyen (temel seviye), çizgi izleyen (ileri seviye), çizgi izleyen (hızlı seviye), insansız hava aracı (mini drone), mini sumo ve labirent ustası olmak üzere 6 kategoride yarışabilecek öğrencilerin belirlenmesi için ilk kez “riders.ai” platformu üzerinden “Sanal Robot Yarışması” ile ön eleme gerçekleştirilecek. Yarışmaya başvurular, “robot.meb.gov.tr” adresinden yapılacak. Yarışma için başvurular 7 Mart’ta başlayacak. Son başvuru tarihi, ön elemesi yapılacak 6 kategori için 17 Nisan, ön elemesi yapılmayacak kategoriler için de 22 Mayıs olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, robot yarışmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Burada öğrencilerimiz 3 aylık bir sürede teknolojik olarak geliştirecekleri robotları sergileyecek. Tüm Türkiye’deki öğrencilerin katılımını bekliyoruz. Tarihin sıfır noktasında ‘Göbeklitepe’ teması ve ‘Ahican tarihin sıfır noktasında’ sloganıyla düzenlenecek yarışmayı 2 yıl önce gerçekleştirememiştik. Bu yıl büyük bir katılım bekliyoruz. Yarışmada yer alan hızlı çizgi izleyen, tasarla-çalıştır ve yumurta toplama kategorilerinde yarışan ekiplerden belirlenecek bir grup, TEKNOFEST etkinliklerine katılma hakkı kazanacak.”