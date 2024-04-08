  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal medyadan duyurdu! İşte Meral Akşener'in adaylık kararı

Ahmet Hakan’dan, seçimlerin ardından bomba yazı! Ne parti içi sorunlar ne kibir ne şu ne bu! “AK Parti’nin ilk çözmesi gereken sorun budur”

Orta doğudan, Amerika’dan, Rusya’dan… Türkiye’ye milyarlarca dolar para yağdı!

Yeni sayfa açmak isteyen Özgür Özel şimdiden şartını koştu! Beştepe değil Çankaya olsun

Cübbeli Ahmet Hoca’dan bomba “Yeniden Refah” çıkışı! Yer yerinden oynayacak

Mehmet Metiner 'Gerçekten mi?' diye sordu! Süleymancıların liderinin yanındaki isim herkesi şok etti

Yerel seçimlerin ardından o cemaatten AK Parti'ye intikam konuşması

Kuduz köpek yine havladı

Herkes bu olaya kilitlendi! Kıyamet alameti yorumları yapılıyor

MHP'li vekil, İsrailli şirketin Türkiye şubesinin başında mı? 'Maalesef' diyerek duyurdu
Eğitim MEB’in ‘ABİDE’sinde sona yaklaşıldı
Eğitim

MEB’in ‘ABİDE’sinde sona yaklaşıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-08 11:52:00 -
MEB’in ‘ABİDE’sinde sona yaklaşıldı

21 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak MEB’in ABİDE 2024 araştırması, 81 ilden örneklem olarak belirlenen 230 bin öğrencinin katılımıyla uygulanacak. Sonuçlar, öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerilere yönelik önemli bulgularla eğitim sisteminde uygulanan politikaların sonuçları hakkında bilgiler sunacak. ​​

Milli Eğitim Bakanlığının ulusal izleme araştırmalarından biri olan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırmasının 2024 uygulaması, 81 ilden yaklaşık 230 bin öğrencinin katılımıyla 21 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin okullarda edindiği bilgi ve becerileri değerlendirerek eğitim sistemine geri bildirim verme amacıyla ilki 2016’da yapılan ABİDE araştırması, iki yıllık döngüler halinde düzenleniyor.

Öğrencilerin hünerleri

Hedef kitlesi 4, 8 ve 10. sınıf öğrencileri olan ve Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarında uygulanan, çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların kullanıldığı araştırmada öğrencilerin ilgili alanlarda üst düzey düşünme becerileri de değerlendiriliyor. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ABİDE araştırmasının 4. uygulaması, 81 ilden örneklem olarak belirlenen 2 bin 326 okul ve 230 bin öğrencinin katılımıyla yapılacak. Uygulama sonrasında açık uçlu sorulara verilen öğrenci cevapları, 81 ilden öğretmenlerin katılımıyla puanlanacak.

81 ilin profili

Araştırmanın örneklemi, 81 ili temsil edecek şekilde belirlendi. Bu sayede ABİDE 2024 sonuçlarına göre ülke raporları hazırlanarak her ile özel raporlar oluşturulacak. ABİDE araştırmasından elde edilen sonuçlar, öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerilere yönelik önemli bulgularla eğitim sisteminde uygulanan politikaların sonuçları hakkında önemli bilgiler sunacak. ​​​​​​

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23