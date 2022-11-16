MEB'den yeni yönetmelik: Okulda ve sınıfta izinsiz fotoğraf, video çekmenin cezası disipline götürecek!

Ara tatilden dönen çocuklar ve öğretmenler yeni bir yönetmelik ile karşılaşacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre okullarda cep telefonları ile gizli çekim yapılamayacak. Yapanlar disipline sevk edilecek.

Cep telefonları hemen hemen bütün öğrencilerinde elinde... Bu yüzden sınıflarda yaşanan her şey internette paylaşılıyor. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı, gizli çekimlerin önüne geçmek için yeni yönetmelik yayımladı. Yönetmeliğe göre okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, çalışanların ve diğer öğrencilerin görüntülerini çekip paylaşanlar disiplin cezası ile karşı karşıya kalacak. Ancak bundan böyle okullarda gizli çekim yapılamayacak.

SOSYAL MEDYADAN HAKARETE UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Aynı şekilde sosyal medyadan öğretmenlerine, arkadaşlarına ya da kurumlara yönelik hakaret edenler de uzaklaştırma cezası ile cezalandırılacak. Sözlü hakaret ya da fiziksel zorbalık davranışlarının cezası da uzaklaştırma olacak.

Yeni yönetmelikte elektronik sigaraya ilişkin bir madde de yer aldı. Tütün ürünlerini taklit eden her türlü madde disiplin cezasına tabi tutuldu.

Yönetmeliğe göre;

-Okulla ilgisi olmayan kişiler yönetimin izni dışında okula giremeyecek.

-Afet durumlarında mülki idare amirleri okulları tatil edebilecek.

-Öğretmenlerin görev yeri değişikliği çocuklarının nakil ve geçiş işlemlerinde bir defaya mahsus kontenjan şartı aranmayacak.

OKULLA İLGİSİ OLMAYAN KİŞİLER

Ayrıca öğrencilerin güvenliği açısından okulla ilgisi olmayan kişilerin okul yönetiminin izni dışında okula getirilmesi disiplin maddeleri arasına alındı. Okul, pansiyon ve eklentilerinin belirlenen kurallar dışında kullanılmaması yönünde düzenleme yapıldı.