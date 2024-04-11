MEB'den yapay zekâ uygulamaları eğitici eğitimi kursu

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 16-20 Nisan'da Ankara'da "Yapay Zeka Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu" düzenlenecek.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) bünyesinde bulunan uzman ekip tarafından düzenlenecek "Yapay Zekâ Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu"; yapay zekâ araçları, blok tabanlı yapay zekâ uygulamaları, makine öğrenmesi ve derin öğrenme başlıklarında 120 katılımcıyla uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilecek.

16-20 Nisan tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek kurs için Öğretmen Bilişim Ağı'nda yayımlanan yapay zekâ alanında ilgili kursları tamamlayan Eğitimde Fatih Projesi eğitmenleri, kursiyer olarak belirlendi.

Düzenlenecek bu eğitici eğitimi kursuyla, öğretmenlerin güncel teknolojilerle ilgili mesleki gelişimleri desteklenecek ve Ulusal Yapay Zekâ Strateji Belgesi'ndeki tedbirler gereği eğitimde yapay zekâ kullanımına yönelik mahalli eğitimler düzenlenecek. (İLKHA)

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