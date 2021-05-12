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Eğitim MEB'den uzaktan eğitim açıklaması!
Eğitim

MEB'den uzaktan eğitim açıklaması!

MEB tarafından verilen bilgiye göre, 17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 22:29:00 - 2021-05-12 22:39:53
MEB'den uzaktan eğitim açıklaması!

MEB'den, "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak." açıklaması yapıldı.

MEB'den uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

MEB’den yapılan yazılı açıklamada, “17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

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