MEB'den son dakika okul öncesi eğitim açıklaması

Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak amacıyla okul öncesi eğitime erişimin yaygınlaştırılmasına yönelik koyduğu hedeflere emin adımlarla ilerliyor. 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yaparak okul öncesinde var olan eğitim kurumu kapasitesini yüzde 100 artırmayı hedefleyen Bakanlık, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda MEB, 6 ayda 102 yeni anaokulu ve 7 bin 800 yeni ana sınıfını hizmete açtı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık olarak tüm kademelerde okullaşma oranlarını yükselterek eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için pek çok çalışma yürüterek bu doğrultuda öğrenciler arasındaki başarı farkını azaltmada kritik öneme sahip olan okul öncesi döneme daha büyük önem atfettiklerini vurguladı.

Yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı hedefine doğru hızla ilerleme katettiklerini belirten Bakan Özer, şunları söyledi: "Okullaşma oranlarını artırmak için 81 ilde yoğun çalışmalar yürütüyoruz. 6 ay gibi kısa bir sürede 102 anaokulu ve 7 bin 800 ana sınıfını hizmete açtık. Böylece okul öncesi eğitim kurumlarımızın kapasitesini artırmada hedefimize daha yaklaşmış olacağız.

Yeni anaokulları ve ana sınıflarının yapımı için yürüttüğümüz süreç, planlandığı gibi ilerliyor. Bir yandan da bu dönemde çocuklarımızın okul öncesi eğitime erişimi için alternatif modeller de kullanıyoruz. Gezici öğretmen sınıfı, taşıma merkezi ana sınıfı ve Benim Oyun Sandığım gibi ev temelli modellerle okul öncesi eğitimi her çocuğumuza ulaştırıyoruz."

KAYNAK: HABER7