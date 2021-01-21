MEB'den son dakika açıklaması! Anlaşma sağlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, mesleki ve teknik eğitimde fikri mülkiyet konusunun ana odağa alındığına ve bu kapsamda patent, faydalı model, tasarım ve marka üretim ve tescil çalışmalarına ağırlık verildiğine dikkat çekildi. 2020 yılında 188 ürünün tescilinin alındığı ve 2021 yılı için de 250 ürün tescil hedefinin konulduğu ifade edilirken, bakanlığın 2021 yılında fen liselerinde de fikri mülkiyet çalışmalarını yaygınlaştırma kararı aldığına işaret edildi.

'Hedefi aşarak 188 tescil sayısına ulaştık'

Fikri mülkiyet çalışmalarını yaygınlaştırma kararı doğrultusunda Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ile Türk Patent ve Marka Kurumu Prof. Dr. Habip Asan arasında 'Eğitim İş Birliği Protokolü' İmzalandı. İş birliği protokolünü değerlendiren Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki eğitimde fikri mülkiyet konusunda bir yılda çok önemli mesafe aldıklarını hatırlatarak, "Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığımızla yaptığımız iş birliği ile 81 ilde yönetici ve öğretmenlerimize fikri mülkiyet süreçleri ile eğitimler verdik. Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurduk. Hedef olarak 100 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini koymuştuk. Bu hedefi aşarak 188 tescil sayısına ulaştık. Çok sayıda başvurunun değerlendirme aşaması da halen devam ediyor" dedi.

'Fen liselerimizde fikri mülkiyet çalışma odaları oluşturacağız’

Özer, fikri mülkiyet farkındalığını ortaöğretim kurumlarına yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayarak, "Mesleki eğitimde aldığımız mesafe sonrasında şimdi fen liselerimizde de fikri mülkiyet konusunda önemli bir adım atıyoruz. Kurulan bu iş birliği ile 81 ildeki tüm fen liselerimizin yönetici ve öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenlenecek. Ayrıca, fen liselerimizde fikri mülkiyet çalışmaları için çalışma odaları oluşturacağız. 2021 yılında her bir fen lisemizin en az bir ürünü tescil ettirmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Ortaöğretim Genel Müdürü Mete ise, "Ülkemizde fen ve matematik alanında ihtiyaç duyulan nitelikli bireyler yetiştirmek, toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunmak amaçlarıyla kurulan fen liselerinde yapılan iş birliği ile fikri mülkiyet konusunda önemli bir adım atıyoruz. Fen liselerinde yönetici, öğretmen ve öğrencilerin sınai mülkiyet farkındalığını artırmak, yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin sınai mülkiyet hakları kapsamında korunmasını sağlamak ve Türkiye’nin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak üzere faaliyetler yürütülecektir" ifadesini kullandı.