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Eğitim MEB’den son dakika açıklama! Sınavlar için yeni kararlar
Eğitim

MEB’den son dakika açıklama! Sınavlar için yeni kararlar

Milli Eğitim Bakanlığı, vaka sayılarının artmasından sonra okullardaki sınav takvimleri ve uygulamalarıyla ilgili yeni kararları açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:26:00 -
MEB’den son dakika açıklama! Sınavlar için yeni kararlar

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte okullardaki sınav takvimleri ve uygulamalarıyla ilgili yeni kararları açıklamaya başladı. MEB, 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı ertelendiğini duyurdu.

MEB çeşitli okullardaki sınavlarla ilgili önlem kararlarını açıklamaya devam ediyor.

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM'den açıklama bekleniyor! ALES yapılacak mı?

Kabine toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı kararı verilmesinin ardından ALES iptal mi, yapılacak mı soruları gündem oldu. Akademik alanda çalışma yapacak olan vatandaşlar, bu hafta sonu ALES sınavına girmek için başvuru işlemlerini tamamlandı ve ALES sınav giriş yerleri belli oldu. Ancak hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle birlikte Pazar günü yapılacak olan ALES hakkında soru işaretleri oluştu. Peki, ÖSYM tarafından hafta sonu ALES yapılacak mı, iptal mi oldu? Sınavla ilgili ÖSYM'nin açıklamada bulunması bekleniyor.

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Yorumlar

hizipsavar

çocuklar sınavlarda dökülüyor uzaktan eğitim öyle 10. sınıfta başlayıp başarılı olması mümükn değil. bu yıl eğitimden ziyade olanı kloruyun sınavları bitirin. öğrenciler bunalımda. hiç bir eğitim yüz yüze eğitimin yerini alammıyor. kapatın okulları pandemi mayıs hazitran artık ne zaman biterse başlatın tüm yaz ve bir daha ki yaza kadar eğitim olsun bir yıl herkes katlansın çocukalrı için gitmeyin tatile. 3 bölün bir bölümünde geçen seneki konuları işleyin 2 bölümde bu yılı işleyin. arada ufak tatiller verin.
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