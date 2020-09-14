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Aktüel MEB'den özel gereksinimli öğrencilere "Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum" seti
Aktüel

MEB'den özel gereksinimli öğrencilere "Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum" seti

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:33:50 -
MEB'den özel gereksinimli öğrencilere "Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum" seti

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitime başlayacak özel gereksinimli öğrenciler için "Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum" seti hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, anaokulu ve ilkokul 1. sınıf düzeyindeki özel gereksinimli öğrenciler için yüz yüze eğitimde ilk ders zilinin 21 Eylül'de çalacağı anımsatıldı.

Bakanlığın, pandemi sürecinde evde geçen günlerde "Özelim Eğitimdeyim" adlı mobil uygulama ve e-kütüphane ile özel öğrenciler ve ailelerini farklı içeriklerle buluşturduğu kaydedilen açıklamada, şimdi de okuma yazma sürecini eğlenceli hale getirerek kolaylaştırmak için "Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum" setinin hazırlandığı aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okuma yazma sürecindeki özel gereksinimli öğrencileri yakın ilgi ve özel materyallerle desteklemek için yeni kaynaklar sunduklarını belirterek, 6 kitaptan oluşan "Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum" setinin öğretmenler için hazırlanan özel kılavuzuyla birlikte öğrencilerin yüz yüze eğitim sürecini büyük ölçüde kolaylaştıracağını vurguladı.

"Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum" setlerinin, özel eğitim sınıflarına ulaştırılmak üzere 81 ile gönderildiğini ifade eden Bakan Selçuk, ailelerin bu sete "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasından ve "orgm.meb.gov.tr" adresindeki elektronik kütüphaneden ulaşabileceğini bildirdi.

- Öğrencilerin yaşadıkları güçlüklerin giderilmesi amaçlanıyor

Set, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin okuma yazma alanındaki el göz koordinasyonunu güçlendirme, görsel ve işitsel algı becerilerini geliştirme, okuduğunu/dinlediğini anlama, söyleneni yazma, bakarak yazma ve akıcı okumalarını sağlamak amacıyla hazırlandı.

Setle ayrıca, öğrencilerin "okuduğu cümle-metin ile ilgili soruları cevaplama, cümlede eksik bırakılan bölümleri doğru şekilde tamamlama, ses-hece-harf- sözcük-cümle ve metin bilgisi kazanma ve okuduklarına ilişkin yorum yapma" gibi birçok alanda yaşadıkları güçlükleri gidermeleri amaçlanıyor.

Sete,"http://orgm.meb.gov.tr/ekutuphane/anasayfa/derskitaplari/" adresinden ve "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasından da ulaşılabilecek.



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