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Aktüel MEB'den ortaokul öğrencilerine zengin kaynak desteği
Aktüel

MEB'den ortaokul öğrencilerine zengin kaynak desteği

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere zengin içerikli kaynak desteği sunan Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin derslerinde işleyecekleri konuları pekiştirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları 60 çalışma fasikülü yayımladı - Alan uzmanları tarafından hazırlanan fasiküllerde ortaokul Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Sosyal Bilgiler derslerinin sadece birinci ünitelerinden 4 bin 560 soru yer alıyor - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Ortaokul öğrencilerimiz için yayımladığımız destek paketi, her sınıf seviyesindeki sadece birinci üniteyi kapsıyor. Sonrasında diğer ünitelerle ilgili de çalışma fasikülleri sunacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 10:18:27 -
MEB'den ortaokul öğrencilerine zengin kaynak desteği

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere zengin içerikli kaynak desteği sunmaya devam ediyor.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, binlerce sorudan oluşan kazanım kavrama testleri, beceri temelli testler, örnek soru kitapçıkları ve soru destek paketlerinin ardından şimdi de 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için hazırlanan 60 çalışma fasikülü, çalışmalarında destek olmak üzere "www.meb.gov.tr" ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden öğrencilere sunuldu.

Çalışma fasikülleri, öğrencilerin derslerinde işleyecekleri konuları pekiştirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandı. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf düzeyinde Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinin her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlanan fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi etkinliklere de yer verildi.

Alan uzmanlarınca hazırlanan 60 fasikülde; ortaokul Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Sosyal Bilgiler derslerinin sadece birinci ünitelerinden 4 bin 560 soru yer alıyor.

- Selçuk: "Diğer ünitelerle ilgili de çalışma fasikülleri sunacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerini pekiştirmelerini desteklemek ve farklı soru türleriyle motivasyonlarını artırmak için büyük bir kaynak seferberliği başlattıklarını belirtti.

Uzaktan eğitim sürecinde televizyon kanalları ve internet portalındaki ders anlatımlarını öğrencilerin daha kolay pekiştirebilmeleri ve farklı soru türleriyle anlama süreçlerini güçlendirmeleri için sundukları kaynakların çeşitliliğini artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Ortaokul öğrencilerimiz için yayımladığımız destek paketi her sınıf seviyesindeki sadece birinci üniteyi kapsıyor. Sonrasında diğer ünitelerle ilgili de çalışma fasikülleri sunacağız. Ayrıca, ilkokul ve lise seviyesinde de çalışma fasiküllerini hazırlayıp düzenli olarak paylaşacağız. Bu çalışmaları koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, çalışma fasiküllerinin hazırlanmasında büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına ve 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak fasiküllere internet üzerinden "www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden erişilebilecek.

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