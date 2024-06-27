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Eğitim MEB’den LGS tercihi yapacaklar için klavuz! Yayımlandı
Eğitim

MEB’den LGS tercihi yapacaklar için klavuz! Yayımlandı

Yeniakit Publisher
2024-06-27 18:17:00 -
MEB’den LGS tercihi yapacaklar için klavuz! Yayımlandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla 'Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu' hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik 2 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, yarın açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, LGS tercih sürecindeki hazırlıklara bir yenisini daha ekleyerek, ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla 'Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu' hazırladı. Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.

 Kılavuzda, tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı konu başlıkları yer alıyor. Aynı zamanda tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detaylarına da kılavuzdan ulaşılabiliyor. Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi gibi okul türlerine ilişkin kapsamlı bilgilerin bulunduğu kılavuzda, tercih kontrol listesine de yer verildi. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek. (DHA)

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