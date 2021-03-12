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Gündem MEB'den Hakan Şükür açıklaması: 'İnceleme başlatıldı'
Gündem

MEB'den Hakan Şükür açıklaması: 'İnceleme başlatıldı'

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, EBA'da Ortaokul 1. sınıf Matematik dersindeki bir testte FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün adının geçtiği soruya ilişkin açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 22:33:00 -
MEB'den Hakan Şükür açıklaması: 'İnceleme başlatıldı'

 Yeniakit.com.tr 

EBA'da Ortaokul 1. sınıf öğrencilerine anlatılan Matematik dersinin Bölme işlemleri konusunda hazırlanan testte, FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün gollerinin konu edildiği ortaya çıkmıştı.

Firari Şükür'ün gollerini sordular

Soruda, vatan haini firari Şükür'ün futbolculuk yılları anımsatılarak, "Hakan Şükür toplamının yarısı olan 12 olan gollerini 8 takıma atmıştır. Bir takıma ortalama kaç gol atmıştır?" ifadeleri kullanılmıştı.

MEB'den açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan söz konusu soruya ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, " 'Bölme İşlemi Testi 2' adlı sınavın, bir öğretmenimiz tarafından yaprak test olarak kendi EBA sınıf alanına yüklendiği ve ilgili görselin EBA’nın genelinde yayımlanmış bir içerik olmadığı tespit edilmiştir." denildi.

'İnceleme başlatıldı'

FETÖ'cü Hakan Şükür'ü sorunun içinde konu edinen öğretmenle ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi:

"Öğretmenin bu testi, 23 Şubat - 11 Mart tarihinde geçerli olacak bir çalışma olarak görev yaptığı okulun şubesine gönderilmiş olup, söz konusu yaprak test sistemimizden çıkartılarak konu hakkında inceleme başlatılmıştır."

EBA'da skandal: FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün golleri test sorusunda
EBA'da skandal: FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün golleri test sorusunda

Gündem

EBA'da skandal: FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün golleri test sorusunda

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