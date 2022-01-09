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Ekonomi MEB’den görme yetersizliği olanlar için “İlk Yardım Okulu” kitabı
Ekonomi

MEB’den görme yetersizliği olanlar için “İlk Yardım Okulu” kitabı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), görme yetersizliği olanlar için “İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında” kitabı hazırladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 12:51:00 -
MEB’den görme yetersizliği olanlar için “İlk Yardım Okulu” kitabı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kitap, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce okul öncesi ve ilkokul seviyesinde, görme yetersizliği olan 6-9 yaş grubundaki tüm öğrenciler için Braille alfabesiyle basıldı.

İlk yardımın önemi ve ilk yardım müdahalelerinin hikayeler eşliğinde anlatıldığı kitap, çocuklar, öğretmenler, veliler ve kurumlar için kaynak eser niteliği taşıyor.
Kitap, okul öncesi ve ilkokul seviyesinde, görme yetersizliği olan 6-9 yaş grubundaki tüm öğrencilere ulaştırılacak.

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