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Gündem MEB'den flaş "PCR testi zorunluluğu" genelgesi
Gündem

MEB'den flaş "PCR testi zorunluluğu" genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim kurumları ile barınma hizmeti veren özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında, personelden haftada iki kez PCR testi talep edilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 16:20:00 -
MEB'den flaş "PCR testi zorunluluğu" genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim kurumları ile barınma hizmeti veren özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında, personelden haftada iki kez PCR talep edilmesini istedi.

Bakanlık ayrıca, 13 Eylül 2021 tarihinden başlamak üzere, aşı olmayan veya PCR testi vermeyen usta öğreticiler dahil tüm personele, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının uygulama sınavlarında görev verilmemesini istedi.

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Yorumlar

Asiasiz

Lanet olsun aldığınız yeni karara
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Metin

Cok sacma metrobüs tıklım tıklım minibus tıklım tıklım maksadınız ne?
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