MEB'den flaş "PCR testi zorunluluğu" genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim kurumları ile barınma hizmeti veren özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında, personelden haftada iki kez PCR talep edilmesini istedi.

Bakanlık ayrıca, 13 Eylül 2021 tarihinden başlamak üzere, aşı olmayan veya PCR testi vermeyen usta öğreticiler dahil tüm personele, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının uygulama sınavlarında görev verilmemesini istedi.