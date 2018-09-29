MEB’den Cumhuriyet'in “Sarıklı Cübbeli Ders” haberine ilişkin yalanlama

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün İslam karşıtı yayınlarıyla bilinen Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “Sarıklı Cübbeli Ders” başlıklı habere ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Ankara Yenimahalle ilçesindeki Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulumuzla ilgili bir gazetenin 'Sarıklı Cübbeli Ders' başlıklı haberinde yer verdiği iddialara ilişkin olarak; haberde adı geçen Yenimahalle Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu, 2014 Eylül ayında Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Ahmedi Kudusi Ömer Erdoğan Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında imzalanan protokol çerçevesinde, ilgili dernek tarafından yapılan binada hizmete açılmış ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır” denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Yapılan ilk incelemede, haberde yer verildiği şekilde derslere görevli öğretmenlerin dışında herhangi bir kişinin katılımının söz konusu olmadığı, bununla birlikte haberde ismi geçen Dernek Başkanı’nın geçtiğimiz eğitim - öğretim yılında okul yönetiminin müsaadesinde, öğrencileri ziyaret ettiği, haberde yer alan fotoğrafların ise bu ziyarete ait olduğu anlaşılmıştır. Okulun çökme riski iddiasına ilişkin ise okul binası 2017 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce görevlendirilen inşaat mühendisleri tarafından incelenmiş olup binada teknik olarak bir problem olmadığı rapor edilmiştir. Aynı bölgede yatırım programında bulunan İmam Hatip Ortaokulu inşaatı devam etmekte olup, inşaat tamamlandığında adı geçen okul yeni binasına taşınacaktır. Habere konu olan tüm iddialara ilişkin ayrıca inceleme başlatılmıştır."