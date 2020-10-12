  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim MEB'den asılsız iddialara cevap
Eğitim

MEB'den asılsız iddialara cevap

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" formuyla ilgili asılsız dolaşan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 21:44:00 -
MEB'den asılsız iddialara cevap

Sağlık Bakanlığı’nın Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname”nin velileri bilgilendirme amaçlı olduğunu açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),

Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenininin sorgulanamayacağını, Veliye “tıbbi müdahale” adı altında hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini belirterek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti
Siyaset

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, yaşamını yitirdi.
Serdar Ortaç'ın Erdoğan sözleri olay oldu
Gündem

Serdar Ortaç'ın Erdoğan sözleri olay oldu

Serdar Ortaç verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırarak "Bakın iddia ediyorum; Erdoğan'ı eleştirenlerin torunları 200..
Bölgede bir ülke daha etkin! Yiğit Bulut ‘yeni denklem yazılıyor’ diyerek canlı yayında açıkladı
Gündem

Bölgede bir ülke daha etkin! Yiğit Bulut ‘yeni denklem yazılıyor’ diyerek canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut canlı yayında Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklama ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay