MEB'den asılsız iddialara cevap
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" formuyla ilgili asılsız dolaşan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanlığı’nın Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname”nin velileri bilgilendirme amaçlı olduğunu açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),
Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenininin sorgulanamayacağını, Veliye “tıbbi müdahale” adı altında hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini belirterek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.