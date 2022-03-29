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Gündem MEB’den açıklama geldi ‘Öğretmenin kafasına poşet geçirme’ videosundaki gerçek ortaya çıktı
Gündem

MEB’den açıklama geldi ‘Öğretmenin kafasına poşet geçirme’ videosundaki gerçek ortaya çıktı

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, bir lise öğrencisinin öğretmeninin başına poşet geçirdiği yönündeki sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin açıklaması gerçeği ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 11:14:00 -
MEB’den açıklama geldi ‘Öğretmenin kafasına poşet geçirme’ videosundaki gerçek ortaya çıktı

Açıklamada, kentteki bir lisede kayda alındığı bilgisine ulaşılan ve sosyal medyada "öğrenci sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçirdi" başlığı ile yayımlanan video hakkında inceleme/soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından sosyal medya uygulamalarında yayımlandığı tespit edilmiştir."

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Akp özgürlük o bu derken bu azgınları daha çok şımarttı. Yollarda hala dirift yapan alt geçit kapatıp eğlence yapan ergen dolu.

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