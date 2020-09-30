Mebbis nedir? | Milli Eğitim Bakanlığı pek çok internet sitesi ve uygulama ile idarecilere, öğretmenlere ve velilere hizmet sunuyor. Mebbis bir öğrencinin okula başladığı günden mezun olduğu güne kadar pek çok bilgiyi içeriyor. Peki, Mebbis şifresi nasıl alını?

MEBBİS öğretmen girişi

Mebbis ücretli öğretmen girişi |Öğretmenler Mebbis’e nasıl giriş yapacaklarını araştırıyor. Sisteme TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapabilirsiniz. Öğretmenler Mebbis şifrelerini okul idarecilerinden alabilir.

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Mebbis şifre al

Mebbis’e e devlet şifrenizle bağlanmanız da mümkün. Veliler ve öğretmenler dilerlerse sisteme e devlet şifreleriyle giriş yapabiliyor.

Mebbis şifremi unuttum

Pek çok şifre kullanıyoruz. Bu şifreleri zaman zaman unutmaksa son derece normal. Mebbis şifrenizi unuttuğunuzda Mebbis internet sitesinden şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

MEBBİS ŞİFRENİZİ UNUTTUYSANIZ TIKLAYIN

Mebbis Eba

Eba uzun süredir öğrenciler için çeşitli içerikler sunan bir internet sitesiydi. Ancak koronavirüs Eba’nın kullanımını daha yaygın ve bilinir hale getirdi. Hem TRT EBA kanalları hem de EBA internet sitesi üzerinden öğrenciler derslerini takip edebiliyor. Öğrenciler Eba internet sitesinden ödevlerini yapıp, canlı derslere katılabiliyor.

EBA GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

MEB uygulama indir

Milli Eğitim Bakanlığı pek çok uygulama ile her yaş grubunda öğrenci ve öğretmenlere hizmet sunuyor. Play Store ve App Store’dan Milli Eğitim Bakanlığı uygulamalarını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.