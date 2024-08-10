MEBBİS öğretmen eş durumu tayini başlıyor!

Öğretmen eş durumu tayini 2024 süreci Milli Eğitim Bakanlığı mazerete bağlı yer değiştirme takvimini duyurdu. İller arası tayin başvuruları için tarihler açıklanırken binlerce kişi "MEBBİS Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Öğretmen eş durumu tayini 2024 hakkında bilgiler.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile sözleşmeli personel mevzuatına tabi olan öğretmen eşlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme takvimi erişime açıldı. Duyuruya göre öğretmenler eş durumu tayin başvurularını Elektronik Başvuru Formunu doldurarak MEBBİS ekranı üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki; Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, şartları neler? İşte Öğretmen eş durumu tayini 2024.

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, MEBBİS resmi adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak 13-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak. Atama işlemleri 22 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 23 Ağustos'tan itibaren yapılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

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Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL AÇIKLAMALAR

1) Bu duyuru kapsamında;

a) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda halen sözleşmeli olarak görev yapan,

b) Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atanan; ancak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini doldurmayan öğretmenlerden her ikisi de bu maddenin (a), her ikisi de (b) veya biri (a) diğeri (b) bentleri kapsamında olan ve farklı illerde görev yapan eşler aynı ilde birleşmek üzere başvuru yapabilecektir.

2) Bu duyuru kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında en az bir yıl görev yapılmış olması gerekmektedir.

3) Her ikisi de 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık görev süresini tamamlayan eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. Bu durumda olan eşlerden birinin başvuruda bulunmaması halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır.

4) Eşlerden birinin 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamaması halinde aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecektir.

5) Her ikisi de 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık görev süresini tamamlayan öğretmenler, eşinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurusunun olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Bakanlığımızca uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebileceklerdir. Bu durumda her iki öğretmenin de Elektronik Başvuru Formundaki bu seçeneği işaretlemesi gerekmektedir. Başvuruda bulunan eşlerden birinin bu seçeneği işaretlememesi durumunda diğer eşin isteğine ilişkin talep dikkate alınmayacaktır.

6) Çalışma sürelerinin hesabında çeşitli nedenlere (doğum, askerlik v.b.) bağlı olarak sözleşmenin feshedildiği süreler ile aylıksız izinde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

7) Birinci maddenin (a) veya (b) bentleri kapsamında öğretmen olarak görev yapan eşlerden birinin 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayacak olması durumunda her iki eş de bu kapsamda başvuruda bulunamayacaktır.

8) Askerlik ve doğum nedenlerine bağlı olarak sözleşmesi feshedilen öğretmenler ile aynı nedenlere bağlı olarak aylıksız izinde bulunan öğretmenlerden 2 Eylül 2024 tarihine kadar görevine başlayacağını belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu doğrultuda yer değişikliği yapılanlardan en geç 6 Eylül 2024 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

9) Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

10) Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

11) Başvuru süresi içinde öğretmenler başvuru sistemi üzerinden başvurularını iptal edebileceklerdir.

12) Atamalar alanlar itibarıyla il net öğetmen ihtiyacı dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre bir eğitim kurumu normu ile ilişkilendirilmek üzere il/ilçe millî eğitim müdürlükleri emrine gerçekleştirilecektir. Hizmet süresinin hesabında başvuru tarihinin son günü dikkate alınacaktır. Hizmet süresinin eşitliği halinde göreve önce başlayan öğretmenin başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

13) Atama sonuçları personel.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

14) Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin kararnameleri görev yaptıkları ve değişikliğinin gerçekleştiği il’e sistem üzerinden gönderilecektir.

Görevden ayrılma işlemleri kararnamelerin gönderilmesini müteakip yapılabilecektir.