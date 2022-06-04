MEB yaz okulu ne zaman? Okullarda İngilizce yaz okulu mu açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Türk Kızılay’ın "81 İl 81 Anaokulu" projesi çerçevesinde Çankırı’da hayırsever tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Üner Kızılay Anaokulunun açılışını yaptı.

İngilizce yaz okulu mu açlacak?

Milli Eğitim Bakanlığının bu yaz ilk kez dört alanda yaz okulu başlattığını anımsatan Özer, bunlardan birincisinin bilim ve sanat merkezlerinde tüm öğrencilere açık şekilde hem bilim hem de sanat alanında yaz okulları olduğunu belirterek, "Tüm Türkiye’de matematik seferberliği başlattık. 4. sınıftan 12. sınıfa, tüm öğrencilerimizi oyun kıvamındaki matematik seferberliğiyle yaz okulunda buluşturuyoruz. Dördüncüsü yıllardan beri kronik bir problem olan yabancı dille, İngilizce ile ilgili, bunu çözmek için İngilizce yaz okulunu açıyoruz" diye konuştu.

Yaz okulları ne zaman açılacak?

Yaz okulları, 4 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacak.