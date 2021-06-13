Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok aile çocuklarını yüz yüze eğitime göndermedi. Eylül ayında 1.sınıfa başlayan pek çok çocuk, okul öncesi eğitimine katılmadı. Bu sebeple bu yıla özel olarak çocuklar için yaz okulları açılacak? Peki, yaz okulları ne zaman başlayacak?

MEB yaz okulu ne zaman başlayacak? İlkokula başlayacak öğrenciler için yaz okulu ne zaman?

Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.

Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.