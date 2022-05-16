2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran'da sona erecek. Hem aileler hem de öğrenciler üç aylık yaz tatilini nasıl değerlendirebileceklerini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz okulu açıp açmayacağını araştırıyor.

MEB yaz okulları nerede var? Bu yaz hangi okullarda yaz okulu olacak?

Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.