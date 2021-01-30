MEB unvan değişikliği sınavı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

6 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan ancak koronavirüs hastalığı sebebiyle ertelenen MEB unvan değişikliği sınavının ne zaman yapılağı belirlendi.

MEB unvan değişikliği sınavı ne zaman?

Son olarak 2015 yılında yapılan MEB unvan değişikliği sınavı, son olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı binlerce kişinin beklediği açıklamayı yaptı. MEB tarafından 81 ile gönderilen yazıda tarihler duyuruldu. MEB unvan değişikliği sınavı için başvuramayan adaylar için yeniden başvuru alacağını açıkladı. Sınav 2 ila 4 Mart 2021 tarihleri arasında e-sınav olarak uygulanacak. Sendikalar sınav için çağrıda bulunmuştu.

MEB unvan değişikliği sınavı ne zaman yapılacak 2021? sorusu yanıt buldu. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Atanması suretiyle 6 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan unvan değişikliği yazılı sınavı için müracaatlar 26 Ekim – 5 Kasım tarihleri ortasında MEBBİS üzerinden alınmıştı. 6 Aralık tarihinde yapılması planlanan MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği sınavı salgın şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

MEB unvan değişikliği sınavı nasıl yapılacak?

MEB unvan değişikliği sınav tarihi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı unvan değişikliği sınavı için 81 il merkezinde e-Sınav biçiminde 2-4 Mart tarihlerinde düzenleme kararı aldı.