Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrencinin tablet, bilgisayar ihtiyacı doğdu. Ekonomik sebeplerden dolayı tableti olmayan öğrenciler uzaktan eğitime katılım konusunda güçlük çekiyor. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç sahibi çocuklara hem tablet hem de ücretsiz aylık 25 GB’lık internet dağıtıyor. Peki, ücretsiz tablet kimler alıyor?

MEB ücretsiz tablet başvuru nasıl yapılıyor?

MEB ücretsiz tablet ve internet dağıtımı için bir başvuru almıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve okullar arasında yapılan planlamada ihtiyaç sahibi aileler belirleniyor ve öğrencilere tabletleri ulaştırılıyor. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları ‘ücretsiz tablet başvuru’ konusunda mesaj gönderen dolandırıcılara itibar edilmemesi yönünde açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, vatandaşların rehberlerinde kayıtlı kişilerden gelen "Bedava tablet başvurusu" başlıklı mesajları tıklamamaları ve hemen silmeleri gerektiğini bildirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EBA kur sekmesini tıklarsanız casus yazılım telefonunuzu ele geçirip banka hesap bilgilerinizi çalabilir. Sonrasında virüsün yayılması için haberiniz olmadan sizin adınıza başka telefonlara mesaj gönderebilir. Bu nedenle konunun çok hassas olduğu, WhatsApp ya da SMS yoluyla gönderilen hiçbir linke tıklanmaması önem arz etmektedir.

MEB ya da herhangi bir kurum hiçbir şekilde ücretsiz bir ürün için kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi toplamazlar."