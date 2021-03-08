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Eğitim MEB ücretsiz tablet başvuru nasıl yapılıyor?
Eğitim

MEB ücretsiz tablet başvuru nasıl yapılıyor?

Ücretsiz tablet kimler alabilir? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci ve öğretmenin hayatlarına uzaktan eğitim uygulaması yerleşti. 15 Şubat’ta köy okulları 2 Mart’ta ise ilkokul, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlasa da bir yandan uzaktan eğitim sürdürülüyor. Uzaktan eğitim sürecinde ise ailelerin tabletlere ihtiyaçları arttı. Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve aylık 25 GB internet paketi hediye ediyor. Peki, kim ücretsiz tablet alabilir? MEB tablet başvuru ekranı

Yeniakit Publisher
2021-03-08 00:14:00 -
MEB ücretsiz tablet başvuru nasıl yapılıyor?

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrencinin tablet, bilgisayar ihtiyacı doğdu. Ekonomik sebeplerden dolayı tableti olmayan öğrenciler uzaktan eğitime katılım konusunda güçlük çekiyor. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç sahibi çocuklara hem tablet hem de ücretsiz aylık 25 GB’lık internet dağıtıyor. Peki, ücretsiz tablet kimler alıyor?  

MEB ücretsiz tablet başvuru nasıl yapılıyor?

MEB ücretsiz tablet ve internet dağıtımı için bir başvuru almıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve okullar arasında yapılan planlamada ihtiyaç sahibi aileler belirleniyor ve öğrencilere tabletleri ulaştırılıyor. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları ‘ücretsiz tablet başvuru’ konusunda mesaj gönderen dolandırıcılara itibar edilmemesi yönünde açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, vatandaşların rehberlerinde kayıtlı kişilerden gelen "Bedava tablet başvurusu" başlıklı mesajları tıklamamaları ve hemen silmeleri gerektiğini bildirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EBA kur sekmesini tıklarsanız casus yazılım telefonunuzu ele geçirip banka hesap bilgilerinizi çalabilir. Sonrasında virüsün yayılması için haberiniz olmadan sizin adınıza başka telefonlara mesaj gönderebilir. Bu nedenle konunun çok hassas olduğu, WhatsApp ya da SMS yoluyla gönderilen hiçbir linke tıklanmaması önem arz etmektedir.

MEB ya da herhangi bir kurum hiçbir şekilde ücretsiz bir ürün için kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi toplamazlar."

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