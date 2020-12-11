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Eğitim MEB ücretsiz tablet başvuru | Kimler ücretsiz tablet alabilecek
Eğitim

MEB ücretsiz tablet başvuru | Kimler ücretsiz tablet alabilecek

Ücretsiz tablet başvuru ekranı | Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılıyor. Hal böyle olunca öğrenciler tablete, bilgisayara ihtiyaç duyuyor. Maddi imkansızlıklar sebebiyle tableti bulunmayan öğrenciler ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın tablet verip vermediğini araştırıyor. Peki, bedava tablet kimlere verilecek? | Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:45:00 -
MEB ücretsiz tablet başvuru | Kimler ücretsiz tablet alabilecek

Tablet başvurusu yap | Koronavirüs salgını sağlık ve ekonomi alanları kadar eğitimi mi de etkiledi. Milyonlarca öğrenci okullarına hasret kaldı. Uzaktan eğitim devam ederken milyonlarca öğrencinin tablet, internet ihtiyacı ortaya çıktı. Maddi imkansızlıklar sebebiyle tablet, bilgisayar sahibi olamayan öğrenciler ise MEB’in desteğinin olup olmadığını merak ediyor. Peki, ücretsiz tablet nasıl alınır?

MEB ücretsiz tablet başvuru | Kimler ücretsiz tablet alabilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımının devam ettiğini belirtti. Selçuk, “"Aralığın 14'ünde, 21'inde, 28'inde tekrar bir dağıtım süreci başlıyor. Yaklaşık 300 bin tablet dağıtımı gerçekleştirilecek bu süreçte. Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanmış olacak" bilgisini paylaştı.

Bu açıklamanın ardından öğrenciler ücretsiz tablet için nerede kime başvuru yapmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtımı için başvuru almıyor. Okullar tarafından bildirilen ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet gönderimi yapıyor. Ayrıca Türkiye’nin pek çok yerinde belediyeler öğrencilere tablet hediye ediyor. Bağlı bulunduğunuz belediyenin web sitesine göz atabilir ya da telefonla ücretsiz tablet başvurusu olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Okullar ne zaman açılacak? | Ocak ayında okullar açılır mı?
Okullar ne zaman açılacak? | Ocak ayında okullar açılır mı?

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Okullar ne zaman açılacak? | Ocak ayında okullar açılır mı?

 

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