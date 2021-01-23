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Eğitim MEB telafi eğitimi ne zaman?
Eğitim

MEB telafi eğitimi ne zaman?

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından dersler uzaktan eğitim olarak sürdürüldü. Öğrenciler birinci dönemi sonlandırarak uzaktan eğitim sürecini başarılı bir şekilde bitirdiler. Bunun üzerine eğitime ara verilen süreç için ders içeriklerinden geri kalan öğrenciler, telafi eğitimin yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Peki, MEB telafi eğitimi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-23 22:40:00 -
MEB telafi eğitimi ne zaman?

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime 20 Kasım tarihinde ara verilmişti. Bunun üzerine dersler uzaktan eğitim olarak sürdürüldü. Öğrenciler birinci dönemi sonlandırarak uzaktan eğitim sürecini başarılı bir şekilde bitirdiler. Öğrenciler telafi eğitimin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladılar.

6.,7.,10. ve 11. Sınıflar hiç yüz yüze eğitim almazken koronavirüs vaka artışı üzerine tüm sınıflar uzaktan eğitim sistemime geçirildi. Veliler ve öğrenciler telafi eğitimin olup olmayacağını araştırıyor. Peki, telafi eğitimi yapılacak mı, ne zaman?

MEB telafi eğitimi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimi konusunda açıklama yaptı. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde bağlı kalınan ekranlara yarıyıl tatiliyle ara verdiklerini ancak 15 Şubat tarihinden sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlandıklarını ifade etti. Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilere ulaştığını belirten Bakan Selçuk, 500 bin hedefine çok yakın olduklarını söyledi.

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