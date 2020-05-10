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Eğitim

MEB salgın sürecinde 7 milyon öğrenci ve 5,5 milyon veliye rehberlik hizmeti verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde sadece 1,5 ayda 7 milyon öğrenci ve 5,5 milyon veliye rehberlik hizmeti verdiklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:22:00 -
MEB salgın sürecinde 7 milyon öğrenci ve 5,5 milyon veliye rehberlik hizmeti verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bakanlığın rehberlik hizmetlerine ilişkin açıklamada bulundu. 

"Salgın sürecinde sadece bir buçuk ayda 7 milyon öğrenci ve 5,5 milyon veliye rehberlik hizmeti verdik." bilgisini paylaşan Selçuk, "Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın ve velilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

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